殼牌再次宣布減記資產 至多45億美元

新冠肺炎疫情重創原油需求，石油巨擘荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）21日再次計劃減記至多45億美元資產，2020年來累計減記逾220億美元。該公司同日發布第四季獲利預警，凸顯石油與天然氣產業依然深受疫情打擊。

殼牌本次計劃減計35億至45億美元資產，包括美國墨西哥灣的Appomattox石油與天然氣計畫，以及煉油業務與天然氣合約的相關支出。

殼牌10月將液化天然氣價值減記將近10億美元，主要為澳洲的Prelude計畫。該公司第二季也宣布減記168億美元資產，當中亦包含Prelude計畫。2020年來殼牌資產減記規模已達220億美元。

此外，殼牌指出，2020年第四季石油與天然氣生產業務可能連三季虧損，疫情爆發初期的業務亮點交易部門，年終表現恐失色。殼牌將於2021年2月4日發布2020年第四季業績。

殼牌發布獲利預警意味石油與天然氣產業將再次呈報低迷的業績。新冠肺炎疫情橫掃全球，封城防疫削減石油需求，並讓航空旅遊陷入急凍。

疫苗問世後部分國家已經開始接種，帶動前幾周油價反彈，但殼牌表示，油價回升仍不足以扭轉公司運勢。布蘭特原油一度在4月跌至每桶20美元價位，過去三個月反彈將近20％，但本周一又因為英國發現變種新冠病毒，導致油價回跌，目前約在每桶50美元左右。

面對大環境壓力，殼牌也計劃藉由出售資產來強化財務和降低負債。截至9月底止，該公司的負債金額約達735億美元。

殼牌21日表示，公司同意將澳洲昆士蘭柯蒂斯（Curtis）液化天然氣計畫26.25％的股權，以25億美元價格出售給私募基金Global Infrastructure Partners Australia。