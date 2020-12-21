專家：比特幣市值 明年衝上1兆美元

隨著越來越多投資機構投資比特幣，比特幣逐漸奠定儲備貨幣地位，令Blockchain.com研究部門主管海爾曼（Garrick Hileman）看好2021年比特幣市值達到1兆美元。

今年以來包括知名對沖基金經理人卓肯米勒（Stanley Druckenmiller）、米勒（Bill Miller）、投資機構貝萊德（BlackRock）及推特執行長多爾西（Jack Dorsey）都曾公開支持比特幣成為數位黃金的理論。

身兼倫敦政治經濟學院客座學者的海爾曼表示：「我預期比特幣最快將在明年成為市場規模1兆美元的資產。」

目前比特幣市值約3,500億美元，與黃金市值10兆美元相比仍有顯著落差，但今年以來比特幣價格屢創新高，令各方專家看好市場前景。上周比特幣價格在兩天內締造12％漲幅，而Coindesk網站顯示21日盤中比特幣價格約在22,701.04美元。

海爾曼表示，比特幣市值如欲在明年達到1兆美元里程碑，價格必須達到54,000美元，與目前相比漲幅高達130％。

比特幣上一波驚人漲勢在2017年，當時主要需求來自散戶投資人。相較之下，海爾曼認為今年以來這波價格漲勢主要來自機構投資者，除對沖基金外還包括資產管理公司。

海爾曼估計今日全球已有1億人持有加密通貨，普及率大幅提升。去年12月以來投資人一共在Blockchain.com建立1,700萬個電子錢包，成長率高達39％。高爾曼預期來自散戶投資人及華爾街投資銀行的需求將繼續推動比特幣價格續漲。

儘管海爾曼預期美元將在未來五年內數位化，但強調現階段聯準會相當滿意現況，不急於推動美元數位化。