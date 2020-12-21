難敵疫情！本田印度關1廠 4成產能沒了

印度總理莫迪（Narendar Modi）喊出印度製造口號，但除本月上旬台灣蘋果代工廠緯創暴動，該國新冠疫情也影響外商繼續在印度生產。據日本媒體報導，汽車巨頭之一本田因疫情和銷售疲軟，決定關閉印度2廠其中的第1廠，削減約4成產能。

和9月中旬動輒突破9萬例高峰相比，印度疫情似乎已經緩和，上周起就不曾再單日超過3萬例，但19日仍累計1,000萬例確診，約14.5萬人死亡。不過此數字被認為嚴重低估，路透上周報導援引專家推估，稱印度14餘億人可能有6成染疫，而且統計數據遠低於官方公布可能是因為許多死者沒被確認死因是否與病毒有關，貧民地區死亡通報不準確等。

本田計畫關閉廠房位於新德里附近、位於北方邦新歐克拉工業區（縮寫NOIDA，或譯為諾伊達），1997年就投產，最大年產量10萬輛，生產小型車款City為主。今後本田在印度生產會集中在拉賈斯坦邦（Rajasthan）的第2廠。

在印度本田2廠原本總產能接近28萬輛，但去年全年僅產出9.8萬輛，在印度銷售份額占比僅3.7％，落後於印日合資車廠瑪魯蒂鈴木（Maruti Suzuki）、韓廠現代。停產可能也與City這款當初專為亞太市場設計的車款賣不動有關，該車款在台灣也被宣布庫存賣完便不再出售。

本田在印度投資歷史悠久，但直到前社長伊東孝紳喊出全球年產600萬輛、在全球各地新建工廠後，2014年才成立位於拉賈斯坦邦的第2廠。不過目標過高的全球銷售量加上電動車崛起，使本田汽車業務銷售盈利率降到1.5％。

2015年八鄉隆弘接任社長後，持續推動生產體制合理化，之前已關閉日本關西狹山廠、英國廠，今年在印度第1廠前，也已關閉阿根廷、菲律賓廠。

本田上周五（18日）在日經平均指數收盤價是3,094日圓，今日一度跌破3,000日圓，最終收跌2.55％，報3,015日圓。

（中時新聞網 王毓健）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!