散戶只想進場!這檔連虧5年也漲 美股泡沫?

經營線上旅遊租賃服務的Airbnb本月10日在那斯達克以68美元掛牌，上周五（18日）盤後價已達159.83美元，暴漲235.04％，1家連虧5年公司竟有如此漲幅，連執行長奇斯基（Biran Chesky）都表示沒想到。這種市場對高估值科技業IPO（首度次公開募股）熱情令分析師感到憂心，認為是泡沫跡象。

Airbnb市值已破860億美元，與幫助其發行股票的跨國銀行巨頭高盛（Goldman Sachs）相當。跨國資產管理公司聯博（AllianceBernstein）美股首席投資官提爾尼（Jim Tierney）說：「我們在市場裡待得夠久，知道這種事不會有好結果。這是泡沫跡象，表示對股票需求量大得不可思議，表示散戶投資者根本不在乎股票母企業盈虧或業務內容，他們只是想進場。」

今年科技業IPO熱潮和去年大型企業如Uber等市場反應冷淡相比差距很大，許多銀行業者和資產管理人士都認為這些科技企業新股雖然估值越來越離譜還被瘋搶，主因是美國聯邦政府和Fed（聯準會）史無前例的財政刺激和貨幣寬鬆措施。

全球第4大共同基金公司富達（Fidelity）交易員鮑曼（Michael Baumann）認為是散戶助長總規模42兆美元的美股漲勢，瘋搶股票程度類似於2000年那斯達克大崩盤之前，這些散戶也參與炒作那些IPO新股。他說：「機構投資者對這些公司做了詳盡調查，定出估值框架。然後這些公司上市了，掛牌後卻出現和業績不符的狂熱結果。我們不認為這是機構推動的。」

據統計，今年美股IPO所籌得資金達1490億美元已破紀錄，且連續有7個月IPO規模都超過百億美元關卡，這股IPO熱潮是2014年最狂。連超過60年沒碰IPO的「股神」巴菲特（Warren Buffett），旗下公司柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）都買進9月掛牌、成立17年餘未曾盈利的雲端計算公司Snowflake股票。

並不是所有虧損的公司股票大漲都代表泡沫或否定其轉虧為盈能力，但業界人士認為Airbnb是重要指標，因為該公司經營的業務範圍，也就是旅遊業，很明顯並未由疫情中復甦。儘管疫苗已經出現，但近期許多航空機構和旅遊業者大部分預估需求在明年第3季後才能恢復到疫情前6至7成程度。

業界預期IPO熱潮會持續到明年，例如許多當沖散戶愛用的投資應用程式羅賓漢（Robinhood）就正在籌劃明年上市。位於紐約的第一鷹（First Eagle）投資公司全球資產主管麥克藍儂（Matt McLennon）說：「當IPO馬力全開，新股上市後的交易就可能產生泡沫。IPO掛牌後大漲展現了投資者信心，但這種信心現在可能有點過頭了。」

（中時新聞網 王毓健）

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