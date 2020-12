耶誕禮 美新冠紓困每人給1.7萬元

美國國會歷經好幾個月,周日終於達成協議,同意9000億美元(約25兆台幣)的新冠紓困套裝方案。這是美國史上規模最大的救援案之一,而國會幾個月來都在尋思,要如何因應這百年來難得一見的新冠肺炎危機。

據CNBC新聞網20日報導,參院共和黨領袖麥康奈(Mitch McConnell)和參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)周日宣布,議會最早將在周日晚針對這項方案,還有政府全年支出法案投票。

國會在新冠肺炎大流行的壓力下,遲遲無法就另一項加強醫療保健系統和刺激經濟案達成協議,以致數百萬計美國人為相關援助苦等了好幾個月。麥康奈說:「我們終於達成這國家所需要的兩黨突破。」

而民主黨籍眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi),還有舒默則說,在新冠肺炎加速蔓延之際,這項套裝方案能給予亟需的資金,以拯救美國人的性命與生計。他們強調,等美國總統當選人拜登1月20日就職後,他們很快就會推動更多紓困案。

此外,舒默和裴洛西在聲明中說,紓困案包括直接給付多數成年人,還有每個小孩600美元(近1.7萬台幣)。他們同時指出,「薪資保護計畫」(Paycheck Protection Program, PPP)小企業貸款將獲得挹注2,840億美元(約8兆台幣)。

為了避免政府東部時間周一凌晨0點1分關門,國會周日將致力通過1天的支出案,好讓相關運作維持到周二0點1分。接著議員打算,會在周一針對紓困案和撥款案進行投票。

文章來源:Congress agrees to $900 billion Covid stimulus deal after months of failed negotiations

(中時新聞網 楊幼蘭)