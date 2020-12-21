耶誕禮 美新冠紓困每人給1.7萬元

美國國會歷經好幾個月，周日終於達成協議，同意9000億美元（約25兆台幣）的新冠紓困套裝方案。這是美國史上規模最大的救援案之一，而國會幾個月來都在尋思，要如何因應這百年來難得一見的新冠肺炎危機。

據CNBC新聞網20日報導，參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）和參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周日宣布，議會最早將在周日晚針對這項方案，還有政府全年支出法案投票。

國會在新冠肺炎大流行的壓力下，遲遲無法就另一項加強醫療保健系統和刺激經濟案達成協議，以致數百萬計美國人為相關援助苦等了好幾個月。麥康奈說：「我們終於達成這國家所需要的兩黨突破。」

而民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），還有舒默則說，在新冠肺炎加速蔓延之際，這項套裝方案能給予亟需的資金，以拯救美國人的性命與生計。他們強調，等美國總統當選人拜登1月20日就職後，他們很快就會推動更多紓困案。

此外，舒默和裴洛西在聲明中說，紓困案包括直接給付多數成年人，還有每個小孩600美元（近1.7萬台幣）。他們同時指出，「薪資保護計畫」（Paycheck Protection Program, PPP）小企業貸款將獲得挹注2,840億美元（約8兆台幣）。

為了避免政府東部時間周一凌晨0點1分關門，國會周日將致力通過1天的支出案，好讓相關運作維持到周二0點1分。接著議員打算，會在周一針對紓困案和撥款案進行投票。

文章來源：Congress agrees to $900 billion Covid stimulus deal after months of failed negotiations

（中時新聞網 楊幼蘭）