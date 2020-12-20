雅虎財經評選 Zoom登上2020代表企業

雅虎財經（Yahoo Finance）評選視訊會議軟體供應商Zoom為2020年最具代表性的企業，歸因於新冠病毒肆虐全球，實施「社交距離」的防疫措施，迫使人們必須居家上班或學習，也讓提供視訊開會或聊天服務的Zoom，成為無數人生活不可缺的一部分。

在疫情期間被迫待在家中的人們，透過Zoom 40分鐘免費的選項與親朋好友聯繫聊天，這使得九年前成軍的Zoom，不但成為家喻互嘵的企業，而且還從名詞演變為動詞。

就如此谷歌等同於網搜，「Zoom」如今也等同於視訊聊天。以前人們可能會說「今晚要不要喝一杯？」在2020年則變成「今晚要不要Zoom？」

居家學習領域也是如此，有鑑於全球許多地區學校暫時關閉，使得Zoom學校已取代實體教室。

儘管疫情爆發，讓Zoom的需求呈現爆炸性增長，但過程中也面臨挫折。今年3月Zoom因為所謂的Zoom轟炸（Zoom bombing）情況而飽受攻擊，意即未邀請的用戶不斷「轟炸」干擾會議或騷擾受邀的會議成員。美國聯邦調查局（FBI）甚至發布警告，特別提及Zoom的視訊會議遭到駭客「劫持」。

整體而言，Zoom已成為聯準會到一般民眾不可或缺的開會與社交生活平台。在最近一季，Zoom營收較去年同期暴增367％，過去12個月貢獻營收逾10萬美元的客戶數年增136％。

Zoom股價更是一飛沖天，從1月的71.9美元飆升至目前的406.01美元（18日收盤價），年來累計大漲近500％。