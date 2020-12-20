疫情嚴重 蘋果上周全球關店近百家

蘋果上周末宣布因英美新冠肺炎疫情嚴重而被迫暫時性關店，包括加州所有53家店和英國16家店，讓上周全球累計關閉近百家店。目前正值耶誕假期消費旺季，蘋果不斷關店消息讓股價上周五下跌約1.6％。

路透資料顯示迄上周末止，英國累計確診200萬4,219人，累計死亡6萬7,075人，倫敦和英格蘭大部份地區全面封鎖。美國累計確診1,761萬零274人，累計死亡31萬6,364人。加州目前是美國累計確診數最高的州。

蘋果目前全球共有509間直營專賣店，因各地疫情關係已暫時關閉108家，相當於其五分之一的店面。

其中95家集中在12月14日之後陸續關閉。顯示全球尤其歐美疫情大爆發，即使已到年底消費旺季，蘋果也只能被迫關店。

蘋果上周關閉店面逾半數在加州。加州上周單日新增確診數不斷創新高紀錄，上周末單日升破4萬人大關。累計確診數上周五升破180萬人水準。

蘋果上周五宣布關閉洛杉磯十幾家店面，但由於疫情變得更嚴重，隔天即宣布要關閉加州所有店面。蘋果上周也關閉田納西州全部4家店。

英國從周日開始針對包括倫敦在內的大部份英格蘭地區，實施新的第四級（tier 4）最嚴格防疫措施，民眾必須留在家中，耶誕節不得舉行聚會。在全面封鎖下，蘋果在倫敦15家店和威爾斯1家店都不能開門做生意。

蘋果上周關閉德國與荷蘭所有18家店，還有墨西哥2家和巴西2家。

蘋果在美國大部份仍然營業的店面，只限於提供線上下單後到店內「快速領取」（Express Pickup）和「天才吧」（Genius Bar）技術支援等服務。

蘋果沒有就何時重新開放已關閉店面做出預期。外界擔心歐美乃至全球疫情變嚴重，蘋果會有更多店面被迫暫時關閉。

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