韓式防疫招牌搖搖欲墜 這心態竟成關鍵破口

以K防疫（韓式防疫）聞名全球的韓國，近期境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新一波流行規模超越先前，未徹底進行防疫措施的僥倖心態可能是潛在破口。

韓國2月初次爆發疫情，靠著大量篩檢、隔離、治療的方式，迅速遏止因教會群聚感染引發的大規模疫情蔓延，與台灣同樣被稱為「防疫模範國」，據韓國外交部統計，已有110國向韓國請求防疫相關人道支援。

不過，韓國在11月迎來第3次大流行，與先前因教會群聚感染及集會群聚感染引發的大規模疫情擴散不同，這次病例出現場所更為零散，感染路徑不明的確診者占比也增加，顯示社區中可能有更多無症狀確診者。

確診者最多的首爾、仁川及京畿道等首都圈地區，已率先將社交距離規範等級提升至第2.5階段，並另行實施多項防疫措施。非首都圈也實施第2階段規範，但至今尚未看到明顯成效，單日確診數在日前首次突破千例。

一名在首爾工作的台灣人向中央社記者表示，單日確診數破千後，才明顯感受到韓國同事比較注重防疫，先前在密閉辦公室內堅決不戴口罩的同事開始願意戴口罩，因禮貌問題要求下屬在講話時不能戴口罩的上司開始戴起口罩。

如同防疫當局一再強調，「反正不會是我」的心態是造成疫情擴散的一大原因。從5月爆發的夜店群聚感染、8月的示威集會群聚感染，再到中秋節後持續不斷的親友聚會相關案例就可看出。

這樣的心態也容易導致日常防疫「只做半套」。除在新天地教會爆發群聚感染後，繼續舉辦禮拜、聚會的宗教人士外，在普通的職場中也能看到這類狀況，老闆要求員工不能上教會，但假日仍照常外出遊玩。

從疫情後的新流行「口罩帶」也能略見一斑。韓國政府大力宣傳戴口罩的重要性，地鐵上也有保安人員巡邏提醒乘客戴好口罩。現在走在街上，已經很少見到沒戴口罩的人，取而代之的是隨處可見、用來將口罩吊掛在脖子上的口罩帶。

上網搜尋口罩帶相關介紹，可以看到販賣口罩帶的網購店家以「避免口罩放在桌面上沾染病菌」等衛生相關功能介紹商品。但實際上，在餐廳等需要暫時將口罩拿下的地方將口罩掛在胸前，反而讓口罩內側直接暴露在外。

此外，年底的跨年活動可能因疫情大幅調整。在首爾光化門附近舉辦的例行除歲敲鐘儀式已宣布取消，政府呼籲民眾盡量待在家中。但有不少人選擇在飯店訂房與朋友聚會，以「減少與外人接觸」；觀看日出勝地正東津附近的民宿飯店都相當熱門。

據韓媒報導，韓國政府也在研議禁止5人以上聚會等防疫措施，但是否會付諸實行，民眾實際上的配合狀況及成效仍待觀察。

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!