疫苗大過敏！美警告這種人用輝瑞是在玩命

美國開始大規模接種輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗後，至今已經有6人出現「嚴重過敏反應」，美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨（19）日公布疫苗接種方針，建議會對新冠疫苗內任何成份出現嚴重過敏反應的民眾不要施打，嚴重過敏反應指的是需要注射腎上腺素或就醫的情況。

綜合美聯社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國CDC昨日宣布，截至19日上午，全美一共有超過27.2萬人施打第一劑輝瑞疫苗，不過CDC也證實，至今一共有6人出現嚴重過敏反應，另外也有少部分人出現不太嚴重的副作用，數據顯示，在21.5萬名施打疫苗的民眾中，不到1.5%的人無法進行正常活動，或需要醫療照顧。

CDC指出，出現嚴重過敏症狀的患者中，有一人對疫苗有過敏史。上周阿拉斯加州一共有3名醫護人員在施打完輝瑞疫苗後需要藥物治療，另外伊利諾州一間醫院有4名員工出現不良反應。

據KABC電視台報導，4名醫院員工施打完輝瑞疫苗後不久，就出現刺痛、心跳加速的狀況，當中3人返家休息後，身體已恢復，第4名員工需要額外治療。

阿拉斯加州一名醫生17日施打完疫苗後，10分鐘就出現過敏症狀，醫院後來為該名醫生注射腎上腺素，6小時後讓他出院。此前阿拉斯加州已有2名醫護人員出現過敏症狀，其中一人症狀較輕微。

醫療專家指出，輝瑞疫苗中一種稱為「聚乙二醇」（Polyethylene glycol，PEG）的化合物可能是罪魁禍首。聚乙二醇常用於瀉藥中，除了輝瑞疫苗，17日甫獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）批准緊急使用授權的莫德納（Moderna）疫苗也含有這個成份。

儘管至今已有6人對輝瑞疫苗產生嚴重過敏反應，不過CDC仍建議有過敏史的民眾施打新冠疫苗。

路透社報導，美國CDC昨日公布新冠疫苗施打準則，如果民眾對新冠疫苗中任何物質有過嚴重的過敏反應，建議民眾不要施打。CDC指出，嚴重的過敏症狀指的是需要注射腎上腺素、或是需要就醫的狀況。此外，如果在施打第1劑疫苗後就出現嚴重過敏症狀，CDC也建議民眾不要施打第2劑。

不過CDC也強調，針對那些有過和疫苗、藥物注射無關的過敏史民眾，例如對食物、寵物、環境等過敏的民眾，或是有過口服藥物過敏史、家族過敏史、或者是輕微過敏反應的民眾，CDC仍建議這類民眾施打新冠疫苗。

針對那些對其他疫苗、或是藥物注射有過過敏症狀的民眾，CDC建議先和醫師諮詢，再決定是否接種新冠疫苗。

文章來源：COVID-19 Vaccines and Severe Allergic Reactions

文章來源：CDC issues guidelines on COVID-19 vaccination after allergic reactions

文章來源：CDC CONFIRMS at least six people have suffered adverse reactions to COVID vaccine and that PEG chemical found in both Pfizer and Moderna shots ‘could be the culprit’ – but say those with a history of allergies are SAFE

文章來源：CDC says 272,000 Pfizer vaccine shots have been given in U.S., with 6 cases of severe allergic reaction

（中時新聞網 吳映璠）