明年美股 看漲雙位數

美國兩黨紓困協商仍有分歧，不確定性籠罩下，上周五（18日）美股三大指數皆墨。但電動車龍頭特斯拉拜入選標普500指數之賜，股價逆勢飆漲近6％再攀歷史新高。在特斯拉入標指效應與疫苗上市有助美國經濟快速復甦，分析師看好美股2021年仍有兩位數的漲幅。

特斯拉本周將正式入列標普指數，引爆追蹤標指的被動基金在上周五狂掃這檔個股。特斯拉該日成交量超過2億股，據數據商FactSet資料顯示，此為特斯拉30天平均值的四倍之多。

特斯拉上周五收盤大漲5.96％，以659美元作收刷新歷史高點。股價2020年來狂飆731％，而自11月宣布被納為標普成分股後至今，股價攀漲70％。而特斯拉也成為有史以來，納入標指前市值最大的成分股。

特斯拉股價再造新猷，創辦人兼執行長穆斯克（Elon Musk）身價跟著狂飆。根據外媒估算，穆斯克財產淨值單在上周五，就暴增近90億美元達1,673億美元。

至目前為止這位49歲科技富豪，身家總計達到1,397億美元，這也讓穆斯克躍為全球第二大富豪，緊追在財產淨值1,873億美元的亞馬遜執行長貝佐斯之後。

上周五三大指數雖開高，一度創盤中新高，但由於美國國會逾9,000億美元疫情紓困法案仍舊喬不攏，美股先盛後衰，從前一交易日的收盤高點震盪回落。

道瓊工業指數盤中一度重挫超過270點，最後收跌124.32點或0.41％，報30,179.05點；標普500指數終場跌0.35％，收在3,709.41點；那斯達克指數微跌0.07％，以12,755.64點作收。

所幸周線仍告收紅，道指周漲0.4％，標指周漲1.3％，那指最猛周漲3.1％。

標指2020年總漲幅估計將近15％，展望美股後市，分析師普遍看好2021年也有兩位數增幅。據美媒CNBC調查，2021年底標指目標價在4,056點。