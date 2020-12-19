美聯航爆新冠患者死於機上

《每日郵報》18日報導，美國聯合航空14日發生一名帶有「明顯新冠肺炎症狀」的乘客，卻搭上自奧蘭多飛往洛杉磯的591航班班機，最後還命喪班機之上。消息曝光後，乘客痛批美聯航不落實體溫檢查，讓有明顯症狀的旅客登機；聯航則表示正追蹤同機179名乘客，機組員也全數隔離觀察中。

這名男性乘客成功登機後，隨即因身體不適而呼叫緊急醫療援助，而班機也臨時改降路易斯安那州紐奧良。當機上的醫務人員對其實施心肺復甦術時，其妻子大呼「他過去1週出現喪失味覺與嗅覺的症狀，可能罹患新冠肺炎」。在救援近1個小時後，醫療人員宣布該男子死亡。

聯航聲明稿表示，該名男子在登機前填寫健康調查表時，謊稱沒有經醫生確診新冠肺炎與任何症狀，故公司讓其登機。此外，救護人員告知死因是心臟停止，而非新冠肺炎。因此，聯航沒有更換飛機，而是讓乘客選擇搭乘原航班，或是稍晚航班前往洛杉磯。

不過，幾近「幹話」的聲明稿卻讓乘客理智線斷裂；憤怒的乘客痛批，在班機上時就看到該名男子呼吸困難、發抖冒汗，聯航卻讓其登機。隨著男子逝世、班機緊急降落於紐奧良，聯航甚至沒更換飛機，而是讓乘客坐等數小時，讓工作人員清除血漬、病毒。「這是你們處理他人健康與安全的方式？」

至於聯航宣稱男子死於心臟病，該乘客則形容「極其可笑」；「沒有任何人聽到公司表示是因為心臟停止跳動而臨時改降紐澳良。每個人都因為乘客妻子的大呼他有新冠肺炎的症狀1個多星期，而知道這與新冠肺炎有關。心臟病只是為了掩飾他們處理不佳的事實」。

另有乘客在推特上譴責，聯航為何不在登機前測量體溫？男子家人為何不帶他去醫院而是搭飛機？「我看到那位男子呼吸困難，我還和他妻子眼神交流。當我看著她時，她低下了頭。醫療團隊搶救近1小時，他家人在哭，全部人都嚇壞。急救過程還嘴對嘴……」。 （中時）

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