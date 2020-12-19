全球確診逾7,561萬例 超過167萬人病逝

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間19日11時（台灣19日晚間7時），全球至少167萬5,362人死於新冠肺炎，至少7,561萬1,670例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有4,814萬8,100人被認為已康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

全球18日通報新增1萬2,444人病歿、68萬9,382起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2,710死）、巴西（823死）與墨西哥（762死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計31萬3,660人病故、1,746萬5,147例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（18萬5,650人喪生、716萬2,978例確診）、印度（14萬5,136人喪生、1,000萬4,599例確診）、墨西哥（11萬7,249人喪生、130萬1,546例確診）及義大利（6萬7,894人喪生、192萬1,778例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有159人染疫喪命；接下來依序為義大利（112人）、祕魯（112人）、斯洛維尼亞（109人）、波士尼亞與赫塞哥維納（109人）。

從區域來看，歐洲累計51萬334死、2,354萬3,754例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計48萬2,064死、1451 萬4,536例確診；美國和加拿大共計32萬7,652死、1,795萬7,855例確診。