疫情肆虐 日本上千名大學生輟學

日本文部科學部的調查發現，2020年4月至10月間，日本全國公立與私立大學和短期大學的輟學學生人數為2萬5,008人，其中確認受冠病疫情影響的有1,033人。

共同社報導，日本輟學者總數較2019年同期減少了6,833人，文科部認為向貧困學生最多發放20萬日元的援助政策等取得了一定的效果。

雖然輟學者在全體學生中占0.84%，但文科部認為，有必要持續注意冠病疫情對大學生的影響，並繼續為學生提供援助。

輟學理由中，「經濟貧困」最多， 占18.0%；「不適應學生生活和學習意願減弱」 占17.3%。如果僅看大一學生，則有4,088人輟學，其中378人受疫情影響。

休學大學生共6萬3,460人，比2019年減少了6,865人。其中，受疫情影響的有4,205人，占全體學生的0.14%。

專門學校學生有1萬1,072人輟學，其中1,148人受到疫情影響。休學人數為5,313人。

文科部在11月以後，以所有大學、短期大學和專門學校為對象實施了調查。截至12月2日的大學和短期大學回答率為99.3%，專門學校為79.0%。

文科部敦促因錯過申請而沒能得到現金補助的學生重新辦理手續。另外，面臨打工收入減少的學生，日本政府啟動了由日本學生支援機構發放的無息貸款型獎學金的再次募集。 （中時）

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