東京今增736例確診 疫情來第二多

日本東京都今（19）日新增736例確診病例，創史上第二高紀錄；埼玉縣及岡山縣今天新增病例數，分別創該地單日新高；北海道雖然新增病例數趨緩，但本月至今死亡病例已占全國1／4。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增736例確診病例，僅次於17日的822例，創單日第2高的紀錄，至今累計病例數5萬890例；重症患者較昨天減少4人，總數62人。

埼玉縣今天新增226例確診病例，連續兩天創單日新高紀錄，至今累計病例數1萬1,513例；岡山縣今天新增60例確診病例創新高，至今累計病例數971例。

大阪府今天新增311例確診病例，連續五天單日新增逾300例，至今累計病例數2萬6 , 787例。

北海道今天新增132例確診病例，另新增10例死亡病例。北海道至今累計病例數1萬2 , 062例，包括381例死亡病例。

日本讀賣新聞報導，北海道整體染疫人數雖然有減少傾向，但死亡病例數卻未見消減。本月到18日止北海道已有177人死於疫情，占全日本約1／4，情況嚴峻。

北海道政府等表示，北海道從11月8日以來，已經連續41天都有死亡病例；11月平均每天死亡病例為個位數，到了12月變成2位數。

單日死亡病例最多的是本月9日的16例；本月18日也有13例。

全日本12月1日到18日的死亡病例總計677例，從地區別來看的話，北海道177例居冠、大阪府134例居次、東京都72例排名第三。

如果用人口比來看的話，北海道死亡病例是大阪府的2.2倍，更是東京都的6.6倍。

從致死率來看，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）官網公布統計數字，北海道以2.89%明顯高於大阪府的1.50%及東京都的1.06%。

北海道內死亡病例都集中在前二大城札幌市及旭川市，這2處的醫療機構相繼發生群聚感染。

札幌醫科大學教授橫田伸一說，11月照護設施及醫院相繼發生群聚感染，高齡者染疫數快速增加，這可能是北海道死亡病例增加的背景，特別是在旭川市的醫院發生大規模群聚感染。

他說，札幌市目前仍有許多住院患者，未來可能出現一定數量的死亡病例；就算感染數稍微緩和，但只要醫院及高齡者設施持續發生群聚感染的話，就有可能讓死亡病例數繼續維持高檔。

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