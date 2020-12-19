經濟到軍事 印度為何老愛和大陸比？

從經濟、科技、領土、軍事，印度老是愛和大陸比，中國社科院亞太與全球戰略研究院副院長葉海林認為，主因是雙方的自我認知、對對方的認知都有偏差，兩國對對方的誤判並不是基於行為和意圖判斷，而是身分認知和想像。

葉海林指出，中、印對國際地位判斷存在差異，中方觀點是不管要比甚麼層面，中國都在印度之上，但印度眼中，中國始終被更龐大的美國掩蓋，因此雙方實力差距並不能讓印度在心理方面自認劣勢，「印度面對中國時，特別是在處理對抗性的矛盾時，並不會因為自身在實力上的落差而感到需要有所節制。」

其次，雙方在各自大戰略中對對方定性也有差異。中國對印度戰略思維70年來有穩定性和持續性，在中國觀點中印度從來不是競爭對手，也不是核心關切或主要威脅，但印度越來越把中國看成影響自身戰略安全、妨礙邁向大國之路的首要假想敵，特別是右翼的莫迪 （ Narendra Modi ） 當選總理後更明顯。這種差異當然會造成雙方釋出的訊號都容易被對方誤解。

此外，葉海林認為雙方在選擇互動策略時也存在收益預期落差。實力較下風的印度卻在互動過程中展現極強企圖心，出現爭執時壓迫式的外交策略很明顯，因此印度更大程度扮演雙邊關係型態塑造者角色。

葉海林總結，中國認為中印關係是強國和次強國間的非零和博弈，但印度會認為中印關係是2個強國間的零和博弈，「這種心理偏差和具體的分歧不同，是前提性和全局性的，幾乎無法透過對具體事務的管控來彌合，因此對中印關係影響更長遠且更具決定意義。」（中時）

延伸閱讀

換人出招！陸推外商投資安審辦法反制老美

鐵礦石這張王牌澳洲能打幾年？陸媒給答案

打陸企反而重擊美經濟？傳川普政府爆內鬨