鐵礦石這張王牌澳洲能打幾年？陸媒給答案

自今年以來，中國對愈來愈多的澳洲商品實施反傾銷措施，澳洲出口到中國的大麥、牛肉、木材、龍蝦、葡萄酒及煤炭等商品都受到了不同程度的「限制」，但目前還沒遭受損失的鐵礦石，遠遠超過以上這些商品的出口額。有陸媒分析，這對澳洲業者肯定是項打擊，但對澳洲經濟而言，可能只是「隔靴搔癢」，但在5年內，澳洲鐵礦石或許還有難以取代的地位，但5年後，就不一定了。

根據大陸《迅視財經》報導，依高盛首席經濟學家安德魯·博克之前預估，澳洲今年會因中國當前的「限制」遭受60億澳元的經濟損失，約佔其GDP的0.3%；而一旦中國禁止澳洲鐵礦石的進口，澳洲在未來12個月內的經濟損失將達400億澳元，約佔其GDP的2%，此外還會增加120億澳元的財政赤字，佔其GDP的0.6%。按照此估算，澳洲鐵礦石出口中國的收益，是目前被限出口中國商品的收益的6倍多，且因鐵礦石的價格又不斷上漲，此一收益正在不斷擴大中。

12月7日，中國鐵礦石期貨主力合約的價格已經衝至993元/噸(人民幣，下同)，創下歷史新高，而到了12月11日，鐵礦石價格達到1042元/噸，再次創了歷史新高，而截至12月17日為止，鐵礦石價格仍然是1015元/噸，這幾乎是今年最低價511元/噸的兩倍，較11月的價格上漲了30%。

報導指出，對此，中國鋼鐵工業協會還直接對話澳洲礦業巨頭——必和必拓，要求其對鐵礦石價格單日上漲7.5美元/噸的情況進行解釋說明。值得注意的是，必和必拓在今年3季度鐵礦石的產量高達7400萬噸，同比增長了7%，這都與最大的買家——中國強勁的需求有關。因此，很多分析認為，面對中國在貿易問題上多次的制約，澳洲顯然是想通過鐵礦石來「卡」一下中國的脖子。

根據12月17日最新消息，再生鋼鐵原料國家標準將於明年1月1日起正式實施。即將最大限度地挖掘國際及國內再生鋼鐵原料資源，以提高鐵素資源循環利用率，增加鋼鐵企業有效選項，並從一定程度上抑制對鐵礦石的使用量，從而達到抑製鐵礦石價格上漲的目的。依中國鋼鐵協會的說法，這一標準的實施，從生產的角度來看，基於廢鋼的短流程比基於高爐的長流程更加節能環保，並且可以凸顯成本優勢，對鐵礦石也有明顯的替代作用。

至於能不能直接禁止澳洲鐵礦石進口，找其他國家來源代替？中國為什麼不能自己開採呢？報導也提到，雖然中國的鐵礦總儲量約為210億噸，占到全球鐵礦1900億噸的11%左右，但出產的鐵礦石品位普遍都比較低，含鐵量約為33%，相較澳洲、巴西鐵礦石62%的含鐵量，還是有一定的差距。

另外，中國的鐵礦雜質含量也比較高，部分甚至含有釩、鈦等稀土元素的礦，高爐應用起來負擔較大。還有目前中國礦山的稅賦一般在20%-30%之間，高於很多國家，這樣算下來，中國開採成本是比較高的，還不如直接進口外國的來得划算。

報導分析，既然中國需要進口澳洲的鐵礦石，禁止就談不上了，鐵礦石供應的多樣化問題，只好再從別的地方著手。例如一帶一路基建投資加速的西非國家——幾內亞，位於該國東南部山區的西芒杜鐵礦，總儲量高達100億噸，鐵礦石平均品位65%，被認為是世界上尚未開採的儲量最大、礦石品質最高的鐵礦。

而以中國鋁業集團有限公司為首的聯合體，持有西芒杜鐵礦3號、4號區塊的44.65%股權，中國寶武鋼鐵集團有限公司在今年6月的時候，就提出接手中鋁在該項目上的股權，並聯合其他鋼企共同開發。相較目前世界上最大鐵礦——總儲量達到72億噸的巴西卡拉加斯鐵礦，顯然西芒杜鐵礦有著巨大優勢，如果能開發成功，對中國絕對是一大好事。

最後，報導並引述《路透》指出，該鐵礦起碼要到2025年才能正式投產。再加上巴西鐵礦石的產能還有待恢復，換句話說，在5年內，澳洲鐵礦石或許還有難以取代的地位，但5年後，就不一定了。

（中時新聞網 葉明芳）

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