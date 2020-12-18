兩個月內第3起官司 美38州告谷歌壟斷市場

谷歌（Google）在兩個月內面臨第三起反壟斷訴訟，美國38個州17日聯合指控網搜巨擘谷歌濫用主導優勢，違反市場競爭。38州要求將本案與美國司法部10月對谷歌提出的反壟斷訴訟合而為一。

38州宣稱谷歌利用在網搜市場的獨大勢力，以違反市場競爭的合約與行為，限制消費者使用競爭對手的搜尋引擎，迫使業者採用谷歌的廣告工具，並且排擠旅遊等特殊搜尋引擎業者。

17日的訴訟針對谷歌的網搜業務和搜尋廣告，以及谷歌利用特殊協議，好讓該公司的新技術同樣擁有主導優勢，還有谷歌的網搜結果獨厚自家業務。

最新訴訟亦瞄準谷歌的網搜廣告工具SA360，谷歌承諾廣告客戶可利用該軟體在谷歌和其他搜尋引擎下廣告，但其實廣告都進入谷歌的平台。

科羅拉多州總檢察長魏瑟（Phil Weiser）偕同其他州的總檢察長，在視訊記者會中指出，谷歌剝奪消費者自由選擇的權利。

面最對新訴訟案，谷歌重申網搜市場競爭激烈，對手包括TripAdvisor和Expedia等旅遊業者。

谷歌經濟政策主管柯恩（Adam Cohen）在部落格指出，訴訟案提到的谷歌部分行為，目的是改善搜尋結果。谷歌顯示出資訊，協助使用者與業者直接連繫，幫助他們與更多客戶接觸。

38州在華盛頓特區的聯邦法院提起訴訟，司法部10月20日亦在該法院對谷歌提告。38州尋求將兩起案件合併。

除了這兩起官司之外，谷歌甫於16日遭到以德州為首的美國10州控告壟斷數位廣告市場，稱該公司與對手臉書密謀壟斷數位廣告市場。

38州要求法官裁定谷歌違反反托拉斯法，並下令終止該公司的獨家協議或其他行為。內布拉斯加州總檢察長彼德森（Doug Peterson）表示，38州並未要求財務補償。