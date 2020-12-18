憂還不了債 今年外資破紀錄流出這國4千億

印度股市近期表現不俗，與GDP(國內生產總值)連2季萎縮走向相反，不過更貼近實體經濟的債市就不是如此，據統計今年已有140億美元(約3975.3億台幣)外資因擔心印度政府逐步擴大的赤字以及不無疑問的償還能力，加上印度國債收益率比印度盧比的通貨膨脹率還低，大幅撤離印度債市，流出規模破紀錄。

9月初摩根大通(J. P. Morgan)債市指數拒絕將印度債市納入，主要原因是認為在資本管制、交易結算制度都有重大缺陷。印度國債除對外資購買仍有較嚴格限制，今年政府舉債規模破紀錄，而且收益率甚至跑不贏通貨膨脹。

這個會計年度印度舉債13.1兆盧比(約5兆台幣)，預算赤字相當於GDP的8%，是30多年來最大財政缺口；印度10年期國債收益率只略高於6%，較該國通貨膨脹率低約1個百分點。

法國巴黎銀行新興市場固定收益主管桑伯(Jean-Charles Sambor)說：「由於赤字惡化，印度政府借貸需求維持大幅增長。但要解決燃眉之急，我認為印度政府為需要逐步開放債市建立明確框架。」

相較之下新興市場債市首選可能是從疫情中強力復甦的中國大陸。中國債券已經被摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數、富時羅素指數、彭博巴克萊全球綜合指數等3大國際債券指數納入或正在分階段納入，今年也創紀錄，不過和印度外資流出不同，是淨流入1190億美元(約3.38兆台幣)。

香港摩根大通亞洲利率和外匯業務首席投資經理卡利蓋瑞說：「我希望印度在改革債市方面有進展，但現在看來印度債市還只是早期發展階段，可能還要1到2年時間才有初步改革效果。這應該會推動更多外資進入中國債市。」

（中時新聞網 王毓健）