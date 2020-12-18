印度暴徒狂砸緯創代工廠 3大輸家出列

緯創位於印度南部代工生產iPhone廠房，上周遭暴徒肆意破壞，造成損失至少43.7億盧比（約16.71億台幣），後遺症逐漸浮現，緯創、蘋果及「莫迪政府治理下的印度」，三方都成了輸家。外媒分析，這可能打亂緯創及其客戶蘋果擴大「印度製造」的計畫，同時也迫使印度政府必須加倍努力，才能吸引外資。

根據《路透》報導，針對這起暴動事件，知情人士表示，緯創想重啟廠房運作可能極其困難，這對緯創業務造成巨大衝擊。緯創原本想在未來1年內招聘1.5萬至2萬人，並計畫在該廠生產其他iPhone（SE系列以外），但該廠可能需要數周、甚至數月才能重新站穩腳跟。

緯創在今年稍早曾承諾，未來5年將在印度投資約130億盧比（約49.73億台幣），用於智慧型手機製造，以符合印度政府製造獎勵方案的目標。因此，3名知情人士表示，如果緯創的業務繼續暫停，恐無法達成今年的大部分獎勵目標，不過他們沒有給出具體數字。

報導並指出，這起事件也使庫克（Tim Cook）領導的蘋果公司，致力於擴大印度製造的努力受挫。為因應美中貿易戰，蘋果將印度視為大陸以外的生產基地，利用緯創、富士康在印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的工廠生產智慧型手機，既內銷也出口。

業界高層及科技分析師認為，蘋果可能會尋求深化和其他印度承包商的合作；和碩有意在印度設廠，預計很快將能在印度開展業務。

報道還強調，這起事件也對印度總理莫迪（Narendra Modi）推動的「印度製造」政策受挫，印度政府正在努力減少損失。印度科技部則宣稱，這起事件是反常現象。新德里、卡納塔克邦官員皆表示，已向緯創保證將提供支持。

不過，分析人士預測，印度應能克服這次難關。印度HDFC銀行席經濟學家巴魯亞（Abheek Barua）表示，這起事件恐削弱印度吸引大企業的潛力，但印度市場的整體吸引力可望禁得起考驗。他認為，這還將促使像蘋果這樣的公司更仔細關注它們的供應商及其政策，而不會導致外資大批出走。

（中時新聞網 葉明芳）