日本2021年度預算案約106兆日圓 創新高

日本政府的2021年度預算案的一般會計總額可能達106兆日圓（約新台幣29兆元），創新高。這將是日本連續3年未補正（未追加）的一般會計總額破100兆日圓。

日本時事社報導，日本政府正在編列的2021年度（2021年4月至2022年3月底的財會年度）預算可能編列106兆日圓，高於2020年度未補正預算102兆6580億日圓。

歲出大增的最大原因是社會保障費增加。隨著社會高齡化，醫療費、照護費增加。此外，為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫，明年度編列5兆日圓預備金，這無須國會決議，政府可動用。

除了防衛費增加外，首相菅義偉特別關注的官民數位化、溫室氣體淨零排放的政策等也編列經費。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎今天與相關閣僚針對預算案進行最後協調，預計21日預算案在內閣會議上通過。

本月15日內閣會議才通過2020年度第3次補正（追加）預算案。2021年度預算案將與2020年度的補正預算案連成一體形成「15個月分預算」，日本政府希望施政能無縫接軌，藉以拉抬景氣。

在歲入方面，2021年度稅收預估約57兆4500億日圓。2020年度的稅收受到武漢肺炎疫情擴大影響，比最初預估的金額少8兆3880億日圓，估計約55兆日圓，這比2019年度少約3兆日圓。

2021年度的稅收目前看來無法大幅恢復，勢必得持續仰賴國債，財政健全化的道路坎坷。

目前財務省與厚生勞動省正針對藥價、照護酬勞的修訂進行閣僚折衝。

為實現公立中小學的班級人數縮減的相關預算也是閣僚折衝的議題。文部科學省主張，為了實施更精良的教育以及做好防疫，班級人數有必要減少。

此外，農林水產省為了擴大出口農林水產品，希望爭取更多預算，進行產地的培育等。