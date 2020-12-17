比特幣 升破23,000美元

近日大型投資機構相繼投入加密通貨市場，就連貝萊德（BlackRock）高層都預言比特幣將取代黃金，激勵比特幣價格屢創新高，繼16日首度衝破2萬美元大關後，17日盤中續漲至23,774美元，再創歷史新高。

今年以來美元貶值已推動加密通貨價格飆漲，因為許多投資人將之視為抗通膨的替代資產。今年以來比特幣漲幅高達220％，而流通量次高的以太幣（Ethereum）漲幅更加驚人，年初至今上漲360％。Grayscale投資公司管理董事索南榭恩（Michael Sonnenshein）表示：「比特幣衝破2萬美元大關並不令人意外，但在歷史性的一年後達到這個里程碑還是別具象徵意義。」

比特幣的火熱行情連帶造福Grayscale投資公司。該公司旗下管理資產總額已從年初的20億美元擴大至130億美元以上。索南榭恩表示：「比特幣漲勢才剛起步，未來的路還很長。」

總部位在英國的加密通貨交易平台Ziglu高層Yang Li也表示：「越來越多商家採用比特幣將推動價格續漲，漲勢現在才要開始。」

回顧2017年比特幣也曾經歷一波瘋狂漲勢，當年價格一度逼近2萬美元大關，隨後卻一路走跌。CoinShares投資管理公司執行長莫內堤（Jean-Marie Mognetti）表示，當年需求主要來自散戶投資人，且加密通貨基礎建設尚未完備，如今市場已較當年成熟許多。

今年以來包括知名對沖基金經理人瓊斯（Paul Tudor Jones）、卓肯米勒（Stanley Druckenmiller）及美國麻省人壽保險公司等大型投資者都宣布投資比特幣。線上券商Robinhood、數位支付服務Square及PayPal也開始提供比特幣交易功能。

英國Ruffer投資管理公司也在近日公布，旗下資產包括價值7.4億美元的比特幣。貝萊德固定收益部門投資長里德（Rick Rieder）甚至表示，比特幣的功能性勝過黃金，且交易方式也比黃金更方便，未來很有可能取代黃金。