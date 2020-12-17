兩年半新低 美元指數跌破90大關

美國新一輪紓困可望達共識，市場相關避險需求減弱

為了因應新冠疫情，美國頻頻祭出紓困方案，國會並且將就新一輪紓困方案達成共識，聯準會（Fed）又持續購債政策以支持經濟，加上新冠疫苗推出，市場對於美元避險資產的需求不斷減弱，導致美元加速今年以來的弱勢，美元指數在17日跌破90關卡，來到兩年半新低。

今年來累計重挫6.81％

追蹤美元對一籃子貨幣表現的美元指數17日盤中最低觸及89.79，寫下2018年4月以來新低。美元指數今年以來累計已大跌6.81％。

美元對所有主要貨幣全面走跌。歐元兌美元觸及1.2235美元，改寫兩年多新高。

英鎊兌美元來到1.3564美元，此為2018年5月以來首見。

瑞士法郎兌美元，則維持在六年新高。

未來可能進一步走弱

CMC Maekets首席市場策略師麥卡錫（Michael McCarthy）表示：「隨著全球對於明年經濟展望轉趨樂觀，美元持續疲弱，而未來可能進一步走弱。」

在經歷數月卡關後，美國新一輪紓困方案出現曙光。

民主與共和黨議員與幕僚指出，9,000億美元的財政紓困案協商「已接近尾聲」，相信很快便能傳出好消息。

另一方面，Fed 16日重申持續向金融市場注入資金的承諾不變。Fed主席鮑爾（Jerome Powell）表示，每月維持購債規模至少1,200億美元，直到經濟復甦出現「實質進展」為止。

QE明年底前估不縮減

三菱日聯銀行（MUFG）分析師哈德曼（Lee Hardman）表示：「從聯準會發言的論調推測，量化寬鬆規模在2021年底前不太可能縮減。」

在歐洲方面，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）16日表示，英國與歐盟的貿易談判有所進展，但兩項議題依舊存在歧見，也就是公平競爭環境與漁權，而未來幾日將是關鍵。