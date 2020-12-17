臉書連兩日登報 猛批蘋果

今年以來臉書與蘋果的衝突一路從App Store營收分享制度延燒到用戶隱私，近日臉書更連續兩日在主流報紙刊登全版廣告，批評蘋果iOS 14變更隱私政策是假藉維護用戶隱私來殘害小型商家，逼第三方應用程式向用戶收費。

臉書16日在《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等主流報紙刊登全版廣告宣稱「臉書代表各地小型商家對抗蘋果」後，17日再度登報批評iOS 14變更隱私政策「將改變網際網路」。

蘋果日前宣布iOS 14作業系統將自明年起要求第三方程式開發商事先徵求用戶同意，才能收集用戶個資並追蹤用戶位置。未來iPhone及iPad用戶首度開啟第三方應用程式時，將跳出提醒視窗讓用戶選擇是否同意應用程式追蹤，而程式開發商必須在視窗內說明追蹤目的。

用戶個資與位置是臉書個人化線上廣告仰賴的重要數據，因此蘋果新政策無疑將衝擊臉書廣告營收，但臉書當然知道不能把話說得這麼白，因此在全版廣告中強調臉書是為了眾多仰賴個人化線上廣告的小型商家發聲。

但蘋果也不是省油的燈。蘋果發言人表示：「我們相信新政策是為了蘋果使用者的權益。使用者有權知道個資何時被追蹤，而這些個資又如何經由其他程式與網站分享出去，況且使用者也有權決定是否允許這個行為。」

臉書與蘋果之間你來我往的唇槍舌戰早已不是新鮮事，但今年以來卻有變本加厲的趨勢。臉書近日甚至表示，願意提供相關文件資料協助遊戲開發商Epic Games控告蘋果壟斷市場。