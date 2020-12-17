消弭大眾疑慮 拜登將公開接種疫苗

為消弭大眾對新冠疫苗安全性的疑慮，美國總統當選人拜登等政要，準備公開接種以安民心。現任副總統彭斯將率先於18日周五施打，並透過電視實況轉播；據透露拜登最快下周就會公開接種。

2名拜登交接團隊官員表示，拜登最快下周就會接種疫苗，至於副總統當選人賀錦麗也將追隨拜登，近日內公開施打，除此之外沒有其他明確細節公布。

拜登16日告訴記者：「我無意搶先一步，只是想向美國大眾證明，接種疫苗安全無虞。」拜登已高齡78，以他的年紀屬新冠肺炎的高風險群，他曾表明會遵照白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）的專業建議。

佛奇15日接受ABC新聞網專訪時呼籲，「基於安全理由」，準正副總統拜登及賀錦麗應盡早施打新冠疫苗，他希望拜登明年1月就職時「百分之百受到保護」。佛奇並建議，現任正副總統川普和彭斯也應該接種。

白宮記者協會證實，拜登的交接新聞團隊有成員在16日檢測出COVID-19呈陽性反應，該名確診記者曾隨拜登旅行，但無近距離接觸，目前隔離中。

白宮表示，副總統彭斯本周五將公開施打輝瑞疫苗，彭斯的妻子凱倫（Karen Pence）與公共衛生署長亞當斯（Jerome Adams），也會在白宮一同接種。白宮說，這麼做是為了「宣傳疫苗的有效性和安全性，幫美國大眾建立信心。」

至於11月大選前就被確診染疫的現任總統川普，白宮透露他尚無立即接種疫苗的計畫。白宮新聞秘書麥肯尼（Kayleigh McEnany）15日指出，川普鼓勵民眾施打新冠疫苗。

除當權的政要外，歐巴馬、小布希、柯林頓等美國卸任元首，均表態願意公開接種疫苗。

據非營利組織凱撒家庭基金會（Kaiser Family Foundation）15日發布的調查，71％受訪美國民眾表示願意施打疫苗，比例高於9月調查時的63％。但調查發現，約四分之一受訪者仍對疫苗裹足不前，回答可能或確定不會接種。

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