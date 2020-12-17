Fed保證無限期購債 上修經濟預測

美國聯準會（Fed）在召開今年最後一次例會後一如市場預期按兵不動，由於新冠疫苗上市，Fed調升美國今、明年經濟預測，Fed同時表示購債計畫將一直實施到經濟出現實質進展為止，等於保證將無限期維持長期利率於歷史低點。

在經過2天的會議後，Fed決策機構聯邦公開市場委員會的決策委員以10票同意全數支持維持現有貨幣政策不變，包括基準利率定於0到0.25％之間，以及持續實施現有的量化寬鬆購債計畫。

Fed在會後的決策聲明中指出，「央行將持續每個月購買至少800億美元的公債與400億美元的房貸抵押證券，直到經濟出現實質的進展，並邁向Fed的最大就業與物價穩定的政策目標為止。」

由於上次會後聲明的購債計畫實施期間為「未來幾個月」，這次的聲明等於暗示購債計畫將無限期實施。

凱投宏觀首席美國經濟學家艾許沃斯（Paul Ashworth）表示，「最新聲明所傳達的關鍵訊息在於，Fed幾近零利率與龐大購債計畫的超寬鬆貨幣政策將會再實施好幾年。」

Fed同時發布最新的季度經濟預測，由於新冠疫苗上市，今、明年經濟預測均同步調升，新估今年全年經濟萎縮幅度將達2.4％，低於上次預測的萎縮3.7％，明年經濟成長率則由4％調高至4.2％。

Fed預估2021年底的失業率將降至5％，遠低於目前的6.7％，也低於前次預測的5.5％。

主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上指出，Fed暗示已準備好長期維持低利率環境，以協助經濟抵抗相關的威脅，進而持久性復甦。

鮑爾還表示：「隨著疫苗更廣泛地配送到全美各地，明年整體經濟復甦的步調將會更為健康，但由於這波疫情升溫感染人數飆高，對於小企業與失業勞工來說，未來3到6個月的情勢依舊艱辛。」

延伸閱讀

疫苗上市 Fed態度料趨樂觀

Fed例會、特斯拉納標普500 美股本周風向球