COVAX風險高 數十億人2024前等嘸疫苗

據路透與多家英國媒體報導，GAVI（全球疫苗免疫聯盟）內部流出文件，指出向全球中低收入國家提供新冠疫苗的COVAX計畫正因缺乏資金、疫苗供應風險、複雜的合約安排苦苦掙扎，有極高風險失敗，將導致數十億人在2024年前都無法獲取疫苗。

疫情指揮中心數次強調台灣是COVAX平台提供疫苗的首批標的之一，但由WHO（世界衛生組織）和GAVI領導的計畫可能面臨失敗風險。資金方面，要達成為貧困國家至少20％人口接種疫苗目標約需70億美元，但目前只籌到21億美元，相當於缺口達49億美元。

COVAX最依賴的疫苗是目前價格約2美元、由歐洲製藥巨頭阿斯特捷利康（AstraZenaca）與牛津大學合作的疫苗，但該疫苗研發和批准程序落後，而進度超前的美國2家藥廠輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）並未簽署COVAX協議。此外，印度、美國相繼透過法案確保疫苗優先提供給本國也造成疫苗量可能不足，而承諾將疫苗當成全球公共產品的中國疫苗雖已在部分國家註冊，但尚無任何一款真正完成後期人體測試。

這份文件已經被送到GAVI理事會討論。有英國的衛生法專家指出，COVAX就算失敗也不讓人意外，因為從一開始步伐就已經過快，而且一直在未知領域運行，資金和參與廠商一直跟不上，允許有國家退出購買承諾的條款也使得疫苗成本可能由每劑平均5.2美元向上攀升。

GAVI對外依然聲稱有信心讓COVAX順利運作，WHO也表示已經和輝瑞、莫德納談判，希望能將疫苗價格降到20美元以下。2大組織均未對此文件置評。

（中時新聞網 王毓健）

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