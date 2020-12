勝選演說猛咳嚇死人 拜登承認染這病

拜登14日在選舉人團確認勝選後的首場演說中頻頻咳嗽、清喉嚨,讓民眾驚嚇他是否得了新冠肺炎,他當天稍後證實正在和感冒搏鬥,不過強調只是輕微感冒。

14日全美各州選舉人團投票確認拜登勝選、入主白宮,在正式確認勝選後的首場演說中,拜登卻幾度講到聲音沙啞,頻頻清喉嚨、咳嗽,讓美國民眾「嚇壞了」,擔心他是否得了新冠肺炎。

據福斯新聞(Fox News)報導,在演說後和支持者的視訊中,拜登認了「正在和感冒搏鬥」,不過強調只是「輕微」感冒。

「感謝你,我有一點感冒,我很抱歉。」拜登說,但他隨即話鋒一轉,感謝民眾支持,「但你看看,你們做到了,不是開玩笑的,這次選戰就像當年我以29歲之姿參選參議員,我相信一般老百姓能合力達成,你們沒讓我們失望,你們沒讓這個國家失望。」

另據美國版《太陽報》(The U.S. Sun)報導,拜登周一在演說中頻頻清喉嚨,引發網友擔憂他的健康下滑,有網友拜託他,「喝點水吧,喬,你嚇壞我們了。」也有人建議他做一下新冠病毒檢測。

不過也有網友點出拜登是舊疾復發,指出他本來就有胃食道逆流,因此導致他「必須經常清喉嚨」。

福斯新聞指出,近幾個禮拜以來,拜登與副手賀錦麗(Kamala Harris)經常進行新冠病毒檢測,拜登最近一次檢測是在11日,檢測結果為陰性。

(中時新聞網 吳映璠)