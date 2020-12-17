打輝瑞疫苗10分鐘大過敏 加護病房內幕曝光

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）開發的新冠疫苗爆出阿拉斯加醫護人員接種後大過敏，這名沒有過敏史的醫護人員施打疫苗10分鐘後，就出現臉部、身體起疹子、呼吸急促等嚴重過敏反應，經過治療後她的症狀仍反反覆覆，甚至住進加護病房觀察一整夜才好轉。

《紐約時報》（New York Times）報導，根據阿拉斯加州巴特列地區醫院（Bartlett Regional Hospital）人員說法，這名年屆中年的醫護人員是在15日接種輝瑞疫苗，不過施打疫苗10分鐘後就出現了嚴重過敏反應，臉部、身體都起疹子，還出現呼吸急促、心跳加速等症狀。

醫院急診科主任瓊斯（Dr. Lindy Jones）表示，他們起先為這名醫護注射腎上腺素，患者的過敏反應確實緩和了，不過隨後症狀又再度出現，醫院後來又為她施打類固醇藥物及腎上腺素點滴。不過當醫生試圖暫停點滴時，患者的過敏症狀又再度出現，最終婦人被送進加護病房觀察一整夜，一直到16日上午過敏症狀才緩解、不用再吊點滴，並且在當天稍晚出院。

儘管如此，該名醫護人員仍對輝瑞疫苗充滿信心。

專家認定該名醫護的過敏症狀「可能危及性命」，呼籲主管機關收緊施打規範，確保能嚴密監控患者出現的過敏反應。不過疫苗專家歐菲特（Paul Offit）指出，不認為輝瑞疫苗施打計畫應該要因為這起事件暫停，他說現在美國已經有完善的監控措施，例如民眾施打疫苗後必須在醫院停留15分鐘，美國疾病管制署（CDC）的傳染病專家巴特勒（Jay Butler）也說，CDC已經建議施打疫苗的單位要在現場配備氧氣、腎上腺素等備品，以因應患者出現過敏反應。

英國上周率先讓民眾大規模接種輝瑞與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗後，也爆出2名醫護人員出現過敏反應，據信美國醫護的症狀和英國醫護的症狀類似，不過2名英國醫護都有嚴重過敏史，其中49歲婦人對蛋過敏，另一名40歲婦人對好幾種不同的藥物過敏。不過輝瑞指出，他們的疫苗成份並不包含蛋。

美國食品暨藥物管理局（FDA）官員預計今（17）日和諮詢委員會專家會面，商討是否建議主管機關批准莫德納（Moderna）新冠疫苗的緊急使用授權，預料輝瑞疫苗的過敏事件也會成為討論議題。

輝瑞疫苗與莫德納疫苗同樣都採用mRNA技術研發而成，不過2種疫苗使用的成份不同，目前尚無法預測施打莫德納疫苗是否也會出現過敏反應。

輝瑞疫苗在臨床試驗階段並未出現任何「嚴重不良事件」，不過不少志願者確實經歷發癢、發燒等副作用。

（中時新聞網 吳映璠）

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