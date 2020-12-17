脫歐前廠商瘋搶出口 英國港口亂糟糟

英國零售商和食品製造商對英國國會提出呼籲，要求緊急介入調查英國港口混亂和中斷情形，並警告此將傷害他們在聖誕節和新年脫歐生效時的商品和庫存計畫。

脫歐的擔憂，廠商提前出貨，造成英國幾個港口的混亂。英國零售聯盟（BRC）和食品飲料聯合會（FDF）周四指出，已經聯名寫信給國會議員和相關委員會主席，要求對港口和運輸市場的混亂，啟動緊急調查。

新冠疫情已經對全球貨運時程造成影響，加上廠商在脫歐前搶先進出口貨物，讓空的貨櫃出現短缺，以及幾個港口在聖誕節前重要運轉時刻出現混亂。

BRC和FDF指出，英國零售商在聖誕節期間將面臨建立庫存的挑戰，並表示，混亂情形也加重運輸相關成本的增加。

例如貨櫃集箱費率已經較去年同期上漲了170%，其他的同行指出，價格是每周上漲25%；另外BRC和FDF表示，貨運公司已經對Felixstowe和Southampton兩個港口的進口貨物徵收「擁擠費用」。

食品製造商試圖從其他地方進口時也面臨費用增加，並且錯過聖誕零售銷售活動，將使得銷售下降。

BRC執行長表示，在2020年新冠肆虐挑戰之下，企業已經沒有太多現金，無法再承受運輸成本增加，因此只能提高售價，聖誕訂單也可能推延。

BRC警告，無協議脫歐下，如果明年實施新的關稅，消費者將面臨更高的食品價格。

（ 時報資訊 張朝欽 ）

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