不跟進老美！德國不禁華為 但拉高參與門檻

德國內閣今天批准資訊安全法，透過政治審核的附加條款，大幅提高華為等中國廠商參與5G建設的門檻。

美國發起乾淨網路（Clean Network）計畫，封殺華為等中國電信產品，企圖施壓歐洲跟進。英國、瑞典日前已決定排除華為，德國爭論了2年終於做出決定，國會可望在近日通過內閣提出的法案。

根據這部新法，提供設備的廠商必須保證不能將資訊外洩給外國政府；此外，除了技術認證，內政、外交、經濟等部會也有權參與第二階段審核，確保供應商的可靠性，審核標準包括外交和國防安全等政治因素。

法案雖然沒有直接點名華為，不過鑑於中國政府對本國高科技業的影響力，顯然是為華為量身訂做，因此又被稱為「華為條款」。

「商報」（Handelsblatt）報導，執政的社會民主黨（SPD）外交政策發言人施密特（Nils Schmid）表示，受限於憲法，德國不能有排除華為的法律，不過新版的資訊安全法實施後，政府手上將有工具排除因政治因素不能信賴的廠商。

不過，由於德國電信（Deutsche Telekom）、伏德風（Vodafone）、西班牙電信集團（Telefonica）等電信業者目前仍大量使用華為設備，新法到底影響多大，得等到政府明年根據新法做出決定時才會明朗。

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