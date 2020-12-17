比特幣大驚奇 首度漲破2萬美元大關

在抗通膨與投資買盤搶進下，比特幣周三一舉攻破2萬美元大關，衝上20,440美元，大漲4.5％，創歷史新天價。

在市場看好有望躍升主流支付通貨以及兼具抗通膨特性題材刺激下，比特幣今年來累計已狂飆超過170％。

（工商時報 林國賓）

2020驚奇再添一筆 比特幣急漲6％ 終跨過2萬美元大關

今年初爆發新冠疫情，讓原本就相當脆弱的全球經濟步入衰退，然而，各國積極救市，啟動史上難得一見的寬鬆政策，導致現金資產實際貶值程度超乎預期，不少投資人就把目光擺在加密貨幣身上，其中最知名的莫過於比特幣（Bitcoin），16日晚間比特幣急漲6％正式衝破2萬美元關卡。

比特幣早在先前就一度挑戰歷史高點19,829美元，但隨後迎來一波賣壓，讓比特幣價格一度跌回1萬6美元關卡區間，有專家警告，近期暴漲已導致比特幣被大量超買，預計很快會跌回12,000至14,000美元間。

然而，比特幣短期內迅速站穩腳步，台灣時間16日晚間9點半後，比特幣價格急升，不僅超越前高，甚至突破2萬美元關卡，讓加密貨幣市場再度刷新紀錄，也成為今年繼負油價、美股創新高，以及美元指數崩跌、黃金一路從一盎司1,200美元衝至2,000美元，2020年再度寫下的驚奇紀錄。

截至台灣時間晚間10點55分，比特幣價格上漲1,278.8美元或6.20％、暫報20,622.9美元，先前最高更是來到20,794.0美元，市值遠超3,600億美元，為全球規模最大的加密貨幣。

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associate）創辦人達里歐（Ray Dalio）認錯日前也認錯，他可能遺漏一些資訊，並邀請其他人提供意見，因為他無法想像央行、大型機構投資人以及跨國大型企業使用比特幣，但只要他對比特幣判斷有誤，若比特幣真的可以成為1種貨幣，希望有人可以指正。

（中時新聞網 呂承哲）

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