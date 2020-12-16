美股︱引頸期盼紓困方案 那指刷盤中新高

美國國會在新一輪紓困方案上接近達成協議，美國股市周三（16日）開盤微幅漲跌，聯準會（Fed）公布會議決策後三大指數一度下挫，但尾段再度向上，那斯達克指數盤中改寫歷史新高，道瓊工業指數收市則回吐部分漲幅。

美國聯準會於16日公布12月決策會議結果，將繼續維持近零利率，並且會持續購買政府債券以支撐經濟，維持每月購買1,200億美元的債券，直到經濟復甦取得實質性進展為止。

美國新冠紓困方案卡關數月之久，在16日終於傳出進展，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）、參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在內的四位國會領導人進行了多次會談，並在周三指出，針對約9,000億美元的紓困談判已接近取得共識，有望在本周末前告一段落，屆時計畫內容將包括對民眾直接發放現金等措施。