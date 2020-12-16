美將台灣重新列入匯率操縱國觀察名單

美國財政部16日公布延宕多時半年度匯率報告，新冠疫情導致貿易傾斜，美國與貿易夥伴的逆差擴大之下，越南及瑞士被列入匯率操縱國名單，台灣、中國、日本、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、印度、德國和義大利等十國則列入觀察名單，其中，台灣、印度和泰國為今年新上榜。

財政部長穆努欽在聲明中表示，「財政部將追蹤對瑞士與越南的調查結果，俾以消除外國競爭者創造不公平優勢的行為。」

美國對匯率操縱國有三項標準，一是貿易夥伴國對美國貿易順差超過200億美元；二是貿易夥伴國擁有高額經常帳順差，且順差金額高於其GDP的2％；三是貿易夥伴國持續性進行單邊外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP的2％。

即將在明年1月上任的拜登政府，雖被認為會緩和與美國貿易夥伴的對峙狀態，但新政府上台想馬上撤銷川普時代的匯率操縱國名單，料遭遇政治上的困難。

川普政府任內最後一次匯率報告表示，今年上半年瑞士與越南干預匯市以阻止實質收支帳平衡，同時指出越南此舉是為了「在國際貿易取得不公平競爭優勢」。報告另外指出，印度與新加坡「以持久、不對稱方式」干預匯市。

此前，只有中國、日本和台灣曾被美國列為匯率操縱國。中國去年被列為操縱國，今年1月被剔除。台灣於2017年自觀察名單移除，此次是三年來首度再被納入。

前美國財政部經濟學家塞瑟（Brad Setser），目前在拜登政權交接團隊中負責貿易議題。他利用財政部資料進行季度追蹤的結果顯示，越南、瑞士及泰國在今年第一、二季，就符合美國財政部的匯率操縱國三項標準。

至於台灣，則於今年第二季三項標準全中，第一季在外匯干預這一項未符合美國的匯率操縱定義。台幣兌美元年來升值逾5％，台灣央行為阻升台幣，今年上半買入美元金額達39億美元，超過去年一整年的購買規模。

美國財政部今年稍早指控越南，2019年蓄意讓越南盾兌美元貶值4.7％，因而對越南輸美輪胎課徵懲罰性的反補貼稅。

瑞士央行為緩和避險貨幣瑞郎的升勢，今年上半斥資900億瑞郎干預匯市，也被美國財政部盯上。