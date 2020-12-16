被美盯上 台灣恐淪匯率操縱國

《路透》引述分析師的話報導，美國財政部將在川普總統卸任前公布匯率報告，時間可能就在這幾天。新冠疫情導致貿易流傾斜，美國與貿易夥伴的逆差擴大之下，若干亞洲國家及瑞士恐被列入匯率操縱名單，台灣也榜上有名。

外匯專家點名台灣、越南、泰國與瑞士，被認定符合美國3項匯率操縱標準，將在財政部的主要貿易夥伴外匯實務報告中揭露。

與美國的雙邊貿易順差達200億美元以上；單邊干預匯率至少6個月，淨買匯金額在國內生產毛額（GDP）的占比超過2％；經常帳盈餘占GDP的比重逾2％。若有貿易夥伴這3項標準全中，可能遭美國列為匯率操縱國。

即將在明年1月上任的拜登政府，雖被認為會緩和與美國貿易夥伴的對峙狀態，但新政府上台想馬上撤銷川普時代的匯率操縱國名單，料遭遇政治上的困難。

前美國財政部經濟學家、著名智庫外交關係協會（CFR）資深研究員塞瑟（Brad Setser），目前在拜登政權交接團隊中負責貿易議題。他利用財政部資料進行季度追蹤的結果顯示，越南、瑞士及泰國在今年第1、2季，就符合美國財政部的匯率操縱國3項標準。

根據塞瑟編纂的資料，台灣於今年第2季3項標準全中，第1季在外匯干預這一項未符合美國的匯率操縱定義。

美國財政部今年稍早指控越南，2019年蓄意讓越南盾兌美元貶值4.7％，因而對越南輸美輪胎課徵懲罰性的反補貼稅。

台企因應中美貿易戰，將供應鏈撤出中國遷往越南等東南亞國家，台灣對美國貿易順差隨之擴大。

台幣兌美元升值5％，台灣央行為阻升台幣，今年上半買美元金額達39億美元，超過去年一整年的購買規模。

瑞士央行為緩和避險貨幣瑞郎的升勢，今年上半斥資900億瑞郎干預匯市，也被美國財政部盯上。

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