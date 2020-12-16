歐盟開鍘 美科技巨擘恐受重罰或分拆

歐盟擬祭出更嚴格的法律以限制蘋果、谷歌等科技巨擘的市場影響力。歐盟執委會15日（周二）發表最新草案，未來科技業者必須允許使用者解除安裝原本內建的應用程式（App）以及終止自利行為，違法廠商將面臨高達全球年營收10％的罰款，或甚至被迫分拆企業。

科技大廠近來頻頻面臨監管機關壓力。美國聯邦貿易委員會（FTC）日前向臉書、亞馬遜等共9家科技業者展開調查。英國競爭監管單位周二也表示，向臉書、推特、抖音等科技平台發布最新管制規範，違者將面臨最高營收10％的罰款。

歐盟長久不滿科技巨擘的數位霸權，認為這不利於歐洲市場的自由競爭，並已實施多項限制，如今決定再下重手，最新的《數位市場法案》（Digital Markets Act）旨在打擊任何抑制市場競爭的行為。

根據草案內容，歐盟擬禁止科技巨擘的自利行為，例如蘋果裝置裡的App搜尋結果會顯示該公司開發的選項，導致較小規模的App開發商無法擁有同等獲得消費者青睞的機會。

新法另將要求企業允許使用者解除安裝原本裝置內建的App和績效度量，後者可供廣告商與出版商取得。

除此之外，歐盟執委會還提出《數位服務法》（Digital Services Act），旨在要求業者迅速撤除非法與有害內容，企業若違規也將面臨罰款。

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