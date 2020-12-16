韓國單日確診再破千 商家恐須全數暫停營運

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內新增1,078例確診感染2,019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），近一週來，日均確診數也達到第3階段防疫規範門檻。

韓聯社報導，據當局統計，過去一週平均每天新增確診數達到832.6例，已達到政府規定提升至第3階段社交距離規範的門檻。據現行定義，最高等級的第3階段適用於日均社區感染確診案例達800至1,000例以上，或確診數激增狀況。

防疫當局今天表示，目前正與各部會及地方政府就是否升級至第3階段進行內部討論，但強調除疫情狀況外，由於對社會、經濟都將帶來極大影響，仍必須慎重考慮因應對策，目前正在就細部規定進行調整。

部分專家建議，實施第3階段規範時，除食品、醫藥品等相關必要設施外，商家應全數暫停營運，且僅允許餐廳外送、外帶。當局對此表示，已請相關部會蒐集業界意見，綜合考量後再決定實際措施。

韓國近期疫情明顯惡化，最近一天新增病例包括1,054例社區感染及24例境外移入感染，社區感染確診者快速增加，主因全國各地都有醫療院所、看護療養中心、教會等場所發生群聚感染，仍持續出現相關確診案例。

韓國至今累計確診4萬5,442例，612例病歿，較前一天增加12例，重症患者也增加21例，來到226例。