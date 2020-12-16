關係再惡化！陸課大麥重稅 澳洲怒告WTO

澳洲貿易部長伯明罕宣布將要求世界貿易組織調查中國對澳洲進口大麥祭出懲罰性關稅。圖／美聯社
澳洲貿易部長伯明罕宣布將要求世界貿易組織調查中國對澳洲進口大麥祭出懲罰性關稅。圖／美聯社

中國對澳洲進口大麥祭出懲罰性關稅，澳洲今天宣布將要求世界貿易組織（WTO）調查，兩國的緊張情勢急遽升高。

澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）宣布這項決定，稱北京當局對澳洲進口大麥徵收80％附加稅「缺乏依據」，「沒有事實與證據支撐」。伯明罕並說，澳洲其他產業也遭中方課徵關稅，澳洲可能將會採取類似行動。

澳中關係陷入自1989年天安門事件以來的最低點，北京當局對澳洲產品實施一系列經濟制裁。伯明罕說：「我們抱持高度信心，根據我們已經蒐集到的證據、數據與分析，澳洲能夠站得住腳。」在最近乾旱前，澳洲對中國的大麥出口總額一年達約10億美元（約新台幣281億元），主要是用在釀造啤酒。專家說，中國僅能生產約20％所需的大麥，由於擔憂過度依賴進口品，北京當局2018年起考慮限制澳洲的大麥進口量。

不過，中方關稅措施是在澳中爆發激烈爭執的情況下祭出，外界擔憂這些措施也可能出於政治動機。每個爭端據稱都是源於技術性問題，但坎培拉當局認為，澳洲抗衡北京在澳洲國內與亞太地區的影響力，中國對此不滿而祭出制裁加以報復。

澳洲至少有13個產品和領域遭中方課徵關稅或干擾，包括大麥、牛肉、煤炭、銅、棉花、龍蝦、糖、木材、旅遊業、大學、紅酒、小麥與羊毛。

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中央社