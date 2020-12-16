美新冠死亡人數破30萬 紐約恐再封城

美國14日開始分批接種首批輝瑞疫苗，但冬季疫情仍持續惡化。據最新統計，全美確診數會在今天超過1,700萬、死亡人數也已經超過30.1萬。加州成全美疫情震央，在過去24小時內出現3.3萬名新症；紐約市長白思豪也警告，很可能二度封城。

自上周末開始，加州聖瓦金谷（San Joaquin Valley）地區有1/10的居民新冠肺炎檢測結果呈現陽性，當地醫院幾乎不堪負荷。美聯社報導，全美因新冠死亡人數突破30萬，約與賓州第2大城匹茲堡（Pittsburgh）的人口相當，也是越戰陣亡美軍人數的5倍多；疫情慘烈程度，就像911恐怖攻擊連續發生至少100天。

紐約市長白思豪14日表示，當地正經歷5月以來最嚴峻的一波疫情。疫苗廣泛分發前，必須阻止病毒傳播，若其他措施無效，唯有全面封鎖。不過他也說，本次封鎖時間應該會較上次短，「我們希望只需要數周，目前正進行相關準備」。

紐約長島猶太醫療中心（Long Island Jewish Medical Center）重症護理師林賽（Sandra Lindsay）則是全美首位正式接種新冠疫苗的人。她透露，「這跟接種其他疫苗沒什麼不同。今天我覺得充滿希望、也很安心…希望這個非常痛苦的時期邁向終點。大家要有信心，疫苗安全無虞」。

美國代理國防部長米勒同日在華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接種輝瑞疫苗。此外，加拿大和阿拉伯聯合大公國也在14日開始替國民施打新冠疫苗。

（中國時報 施施）

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資料來源：Johns Hopkins CSSE