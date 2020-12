史上最糟總統！民調：42％美國人認定川普

在選舉人票結束後,美國總統川普要靠司法訴訟戰翻盤大選結果難如登天,而多家美媒也開始替他任內執政功過概論。據《福斯新聞》 12日公布的民調指出,將近42%的註冊選民認為川普將已史上最糟總統之姿下台,也有超過半數的受訪民眾表示他們不相信川普所說的大選遭竊。

據《每日郵報》報導,這份由《福斯》所進行的民調是在6日至9日之間、透過1007位註冊選民的意見所做出,其中發現有54%的受訪選民對於川普執政表現給予負面表態,僅有22%受訪者認為川普會成為美國史上最偉大的總統。

報導稱,民調進行期間,川普一再砲轟大選結果舞弊叢生,嗆「這是美國史上貪汙最嚴重的一次大選」,而他在共和黨內的政治盟友仍持續揚言要發動全國與地區的法律訴訟戰,不過至今打過的50多場訴訟戰中,若非遭拒就是做出不利判決,沒有一項判決能在任何一區扭轉當地大選結果。

另外,就在上千川粉12日在華府特區舉行「停止偷竊」的挺川大遊行,《福斯》民調仍指出仍有58%的受訪選民不認為選舉遭竊,56%選民認為川普企圖推翻大選結果,反而弱化民主。不過,仍有68%的共和黨選民認同川普大選遭竊的說法。

另外,雖然川普揚言要選2024大選,但有57%受訪選民直言「不想看到他再選」。

文章來源:Four in ten voters say Trump will go down as ‘one of the worst presidents’ in U.S. history as 58 per cent say they don’t believe election was stolen

( 中時新聞網 馮英志)