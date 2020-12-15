美股︱蘋果強漲5% 那指收盤刷新高
美國兩黨議員推出折衷版紓困方案有望獲國會通過，加上疫苗在全美展開運送及施打工作，市場樂觀期待經濟復甦，周二（15日）美國股市勁揚，道瓊工業指數盤中一度上漲381點，收盤也保住大部分漲勢，標普500指數收市上漲1.29%，結束了一連四日的跌勢，那斯達克指數則寫下收盤新高。
蘋果於今（2020）年秋天推出首款5G手機iPhone 12，據日媒報導，受惠疫情下宅經濟需求激增，蘋果已對供應商提出要求，明年上半年將iPhone產量拉高到9,500萬至9,600萬支，產量提高30％。受此消息激勵，蘋果股價勁揚5.01%。
美國兩黨議員於周一公布了新一輪紓困方案的折衷計畫，將早前提出的9,080億美元一分為二，其中一個部份包含7,480億美元預算，將用於失業救濟、小型企業貸款、疫苗分發等，另一部分則是1,600億美元，將用於企業免責以及向州及地方政府提供援助等。
美國國會的四位領導人於美國時間周二下午4點進行會議， 眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）邀請共和黨參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）、參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）出席在國會山莊舉行的會議，並也邀請財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）通過電話加入，標誌著兩黨為通過紓困方案作出的努力。
麥康諾在會議展開前約90分鐘向媒體表示，除非新一輪紓困方案獲得國會通過，否則今年議員們不會離開崗位。
此外，新冠疫苗方面，由輝瑞（Pfizer）和BioNTech共同研發的疫苗已經於周一在美國展開第一輪接種工作，美國食品藥品監督管理局（FDA）於周二上午表示，莫德納（Moderna）新冠疫苗的臨床試驗數據符合緊急使用授權的標準，為其正式獲得批准鋪好了道路，有望成為繼繼輝瑞之後第二支在美國獲准使用的疫苗。