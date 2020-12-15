美股︱蘋果強漲5% 那指收盤刷新高

美國兩黨議員推出折衷版紓困方案有望獲國會通過，加上疫苗在全美展開運送及施打工作，市場樂觀期待經濟復甦，周二（15日）美國股市勁揚，道瓊工業指數盤中一度上漲381點，收盤也保住大部分漲勢，標普500指數收市上漲1.29%，結束了一連四日的跌勢，那斯達克指數則寫下收盤新高。

蘋果於今（2020）年秋天推出首款5G手機iPhone 12，據日媒報導，受惠疫情下宅經濟需求激增，蘋果已對供應商提出要求，明年上半年將iPhone產量拉高到9,500萬至9,600萬支，產量提高30％。受此消息激勵，蘋果股價勁揚5.01%。

美國兩黨議員於周一公布了新一輪紓困方案的折衷計畫，將早前提出的9,080億美元一分為二，其中一個部份包含7,480億美元預算，將用於失業救濟、小型企業貸款、疫苗分發等，另一部分則是1,600億美元，將用於企業免責以及向州及地方政府提供援助等。