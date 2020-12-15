印股熱！ 股市頻創新高 基金後市看俏

雖然全球股市近期表現高檔震盪，不過14日印度股市逆勢上揚再創歷史新高，統計今年來已創新高15次，也使得今年來指數報酬上漲12.15％。觀察投信發行19檔印度相關基金，近一月、近一季全數正報酬，整體平均漲幅分別為6.11％、11.13％表現亮麗。近一月各檔基金表現以群益印巴雙星基金上漲9.36％居冠，其次依序前三名為群益印度中小-美元7.9％、台新印度7.43％。市場法人表示，疫情趨緩加上印度經濟數據持續回升，中長期來看都具投資優勢，建議投資人可留意印度基金投資契機。

群益印巴雙星基金經理人陳建彰表示，印度製造業數據持續改善，解封後經濟活動逐漸恢復，最新一季企業財報優於預期。此外，不確定性消弭，外資買超加速，由於美國大選大勢底定，且疫苗研發進度屢傳佳音，美元弱勢下外資持續湧入，資金動能提振股市走勢。在評價面上，目前印度股市本益比僅略高於長期均值，不過在景氣持續回溫的預期下，現階段估值並未過熱，後市表現仍可期。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度股市過去一個月從類股表現來看，金融、工業、非必需性消費與原物料等週期性類股漲幅居前，主要受惠於輝瑞、Moderna、阿斯特捷利康等歐美製藥商疫苗試驗數據正向的利多消息激勵，而科技股因今年來漲勢凌厲，短期間表現相對停滯；至於能源股逆勢走低，理由是重量級權值股信實工業先前因外資入股旗下事業，股價一枝獨秀，但隨後在沒有新的消息以及國際情勢持續好轉的影響下，資金轉為青睞其他族群，令其股價表現相對弱勢。不過各族群大致普漲意味著疫情影響明顯減弱。經濟持續轉佳對股市形成正面激勵。展望後市，若後續疫苗實際配發接種，在政策繼續支撐下印度股市仍有上漲空間可期。