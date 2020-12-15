暫停振興旅遊方案 東京股市終場收黑

日本首相菅義偉14日宣布，因武漢肺炎疫情擴散，從12月28日到明年1月11日全面暫停實施振興旅遊方案Go To Travel（去旅行）。

日本政府推出振興旅遊方案Go To Travel，補助民眾在日本國內旅遊，但在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）第3波疫情蔓延下，Go To Travel飽受爭議。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府防疫對策分科會上週建議，對於武漢肺炎疫情較嚴重的地區，先排除適用Go To Travel方案。

菅義偉昨天天召開防疫對策本部會議，他在會中表示，現在全國的確診數持續居高不下，疫情擴大的地區增加，造成醫療機構等最前線防疫單位的負擔也增加。

菅義偉表示，為減輕醫療機構負擔，包括之前已暫停適用Go To Travel的札幌市與大阪市，加上東京都與名古屋市等疫情嚴重地區，先暫停適用Go To Travel方案，到12月27日止。

他並進一步表示，從12月28日起明年1月11日，日本全面暫停實施Go To Travel。

另外，東京都今天新增確診305例，重症患者73例，重症數是5月解除緊急事態宣言以來的最高紀錄。東京都呼籲提供酒類的餐飲店縮短營業時間到晚間10時，原本呼籲期間到12月17日，正考量延長到明年1月11日。

日股15日，受到華爾街下挫、日本國內振興旅遊方案Go To Travel因疫情擴散全面暫停的影響，東京股市終場收低。

日經225指數下跌44.60點或0.17%，收26687.84點。東證股價指數（Topix）小跌8.47點或0.47%，收1782.05點。