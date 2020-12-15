中美科技大戰 紐時：台灣地位全球最重要

摩根士丹利投資管理公司（Morgan Stanley Investment Management）全球首席策略師夏瑪（Ruchir Sharma）在《紐約時報》（The New York Times）14日刊出的文章中指出，在全球爭搶科技優勢的大戰中，台灣於晶片市場表現卓越，已成為世上最重要的地方。

他指出，在美中的新冷戰中，焦點日益集中在台灣製造的電腦晶片上。去年台灣在製造更薄、更快，更強大的晶片，或是半導體的大賽中已取得領先。而對人工智慧和高速運算等快速進化的數位產業來說，台灣最快的晶片是關鍵基石。

目前任何想主宰數位未來的國家，都必須向台灣或南韓採購這些超快、超薄的晶片。但夏瑪認為，台灣無論在技術和市場力上，都擁有優勢。雖然台灣是只有2,400萬人的小島，但卻是全球技術優勢大戰不折不扣的核心。而隨著美中新冷戰變本加厲，這重要性只會與日俱增。

全球最大半導體廠台積電

（中時新聞網 楊幼蘭）

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