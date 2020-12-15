美股牛氣瀰漫 渣打盤點2021八隻黑天鵝

美國投資銀行渣打（Standard Chartered）全球研究主管羅伯森（Eric Robertsen）每年會發布市場風險報告，專門預測不太可能發生、一發生就會大地震的大事件，2021年8大風險包括美國總統當選人拜登（Joe Biden）上任不滿1年就辭職、OPEC（石油輸出國組織）解體導致油價每桶跌回20美元、美元兌人民幣跌至6元等。

雖說是不太可能發生，羅伯森去年發布關於今年的報告也有2點成真，包括Fed（聯準會）降息、金價觸及每盎司2,000美元。標普500指數上漲20％也差點命中。

8大風險與影響：

1.民主黨贏得喬治亞州參議院席位並控制參議院。民主黨人啟動立法議程針對科技業加稅和監管。衝擊是科技股暴跌、美國國債收益率大幅上升。

2.美國與中國找到共識。中國因此會同意讓人民幣升值。衝擊是美元跌至1美元兌6人民幣。

3.貨幣與財政刺激推動百年來最強復甦。投資人會急於將金融市場裡的錢抽調到實物資產。衝擊是銅價上漲50%。

4.OPEC分裂。為了填補財政，石油出口國拒絕再接受供應配額，各國合作瓦解。衝擊是油價跌回每桶20美元。

5.歐洲財政刺激希望破滅。ECB（歐洲中央銀行）零利率、資產負債表接近100％的政策支持經濟復甦能力會受質疑。衝擊是歐元跌至每歐元兌1.06美元。

6.美國財政部放棄強勢美元。國會若未能就紓困法案達成共識，將接任財政部長的前Fed主席葉倫（Janet Yelen）會透過壓低美元匯率來緩解金融狀況。衝擊是美元暴跌15％。

7.新興市場違約與主權信評降級。企業債開始逐漸出現違約，然後蔓延到政府支持的實體導致信用評級降等。衝擊是新興市場明年前2季萎縮30%，全年表現寫下2013年來最差紀錄。

8拜登辭職。拜登由於未能彌合民主黨、共和黨間分歧而倦勤，又承受日益劇烈的抗爭與社會動蕩的壓力而辭職，由副總統賀錦麗（Kamala Harris）接任。衝擊是美股大幅回跌、信貸擴散，以及美元加速貶值。

（中時新聞網 王毓健）

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