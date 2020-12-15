新加坡推安全隔離通道 促進面對面商務交流

新加坡逐步擴大開放邊境，貿工部長陳振聲今天宣布將推出「安全隔離通道」，允許國際企業界人士到新加坡面對面交流，最長可停留14天。

貿工部表示，「安全隔離通道」（Segregated Travel Lane）允許來自所有國家的商務、官方及高經濟價值旅客到新加坡進行交流，將於明年1月中旬開放申請，首批旅客預計1月下旬抵達。「安全隔離通道」將作為現行綠色通道的補充。

使用「安全隔離通道」入境新加坡的旅客全程都只能在指定隔離設施活動，最多5人一組。在此設施內，他們可與新加坡當地人士或其他同樣使用「安全隔離通道」入境的旅客在會議室進行「面對面交流」。

由新加坡博覽中心改造的新設施Connect@Changi即是「安全隔離通道」的指定隔離設施之一，提供旅客住宿、用餐及舉行會議。貿工部規劃未來數週將宣布更多的指定隔離設施。

陳振聲今早參訪Connect@Changi後，透過線上記者會宣布啟動這項新通道。在安全重新開放邊境下，這將有助促進全球必要商業交流，以及新加坡航空業、旅館業的復甦。

至於哪些人可能有興趣利用這項新通道入境新加坡，陳振聲回應表示，有些企業希望它們的區域經理可以花個幾天、面對面一起討論事情，而不是透過線上討論。

他說，這項措施也提供一個選項給希望在現場談生意、進行交易的企業人士，例如有些金融業人士希望先與客戶面對面交流後再做交易。這對身為金融中心的新加坡來說，至關重要。

另外，對於海外人士是否能利用「安全隔離通道」到新加坡探親，陳振聲表示，雖然這項措施優先以商務旅客為主，但不排除探親旅客的申請。

根據規劃，使用「安全隔離通道」入境新加坡的旅客出發前須取得PCR核酸檢測陰性證明，抵達新加坡時須再接受PCR檢測，隨後停留在新加坡的期間內，每隔一天還須接受抗原快速檢測。

由淡馬錫控股主導的Connect@Changi在初期階段將有超過670間客房、近170間會議室，等到2021年中完建後，總共將有逾1300間客房及約340間會議室。為了降低傳染風險，每間會議室都設有密閉式玻璃隔開參加會議的兩方；另外，旅客及新加坡居民將分別使用不同出入口。