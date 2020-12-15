川普真沒戲唱了？白宮顧問：1招扭轉局勢

全美14日舉行總統大選選舉人團投票，其中先前普遍預測為總統當選人的民主黨拜登以306張票、大幅超過入主白宮所需的270張票，確定入主白宮；而總統川普盟友所發起、要將4搖擺州的選舉人票不列入計算的訴求，也遭最高法院否決，讓川普翻盤大選機會可謂微乎其微。不過，白宮資深顧問米勒表示，大選出現爭議的州，可能會出現「另類選舉人」替川普投票。

米勒（Stephen Miller）以川普陣營資深顧問身分在《福斯新聞》台上表示，「憲法上明訂確定總統大選結果的日子為1月20日。我們仍有足夠時間矯正這次錯誤的舞弊選舉結果，證明川普才是贏家」。

米勒接著表示，除了原本在各州選舉人團名單中的選舉人之外，在出現選舉爭議的州，將會有一組共和黨團推出的「另類選舉人」（alternate slate of electors）出面投票，也會把他們的投票結果呈交給國會，如此將確保川普競選團隊的司法訴求能獲得重視；如果川普最終在法院上贏得訴訟的話，這些「另類選舉人團」身分將被確認。

《國會山莊》報指出，米勒所指的，正是在如喬治亞、威斯康辛與賓州等選舉出現爭議的州，川普盟友們會以「另類選舉人」身分投出自己舉辦、非官方的選舉人團投票，之後法院若在這些州判決川普翻盤，這些另類選舉人的投票結果應該可為國會認可。

不過，《美聯社》指出，這些「另類選舉人」不可能推翻拜登勝選的結果。首先，這些投票結果都已認證，各州州長所簽字指派的選舉人團也將投票的當地的贏家，而共和黨所指派的「選舉人團」並未受到任何一州的官方指派，毫無法律地位。

另外，在國會參眾兩院聯合開會、正式計算選舉人票的1月6日，雖然在眾議院中有共和黨議員計畫要否決拜登勝出，但由於當今的眾議院由民主黨掌控，不可能藉由否定選舉人團投票而推翻拜登勝選；即使在共和黨掌控的參議院中，已有足夠的共和黨參議員連署，反對川普企圖推翻大選結果，讓參議院不可能最終認證那些川普盟友的「另類選舉人團」。

最後，就算參議院選擇了不同的選舉人團投票結果，根據聯邦法律，當選舉人團票與國會投票結果出現分歧時，仍由各州州長所指定的選舉人團票優先。而拜登在搖擺州勝出的州，不論是共和黨或民主黨籍州長，他們所指派的選舉人團也都投給了拜登。

文章來源：Stephen Miller: ‘Alternate’ electors will keep Trump election challenge alive

文章來源：Why Trump’s latest Electoral College ploy is doomed to fail

（中時新聞網 馮英志）

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