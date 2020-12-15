澳洲央行：低利3年不變 再買千億澳元債券

澳洲央行（RBA）表示，由於民間漸漸解除社交距離限制，再加上民眾支出有增加趨勢，澳洲勞動力市場復甦速度要優於預期，但失業率要下降到理想水位，仍需要數年時間。

根據澳洲央行12月貨幣政策會議記錄，參與專家學者最擔心失業期將至，並建議要把失業問題，列入國家優先處理事項。會議中也達到共識，市場長時間需要大量貨幣與財政支持，並隨時推出更多景氣回春政策。

澳洲央行也強調，至少三年都會維持現有0.1%貨幣擴張政策，要等到通貨膨脹率回到2%至3％目標範圍，才會檢討貨幣走向。

另方面，目前也排除澳洲會走向負利率經濟環境，在沒有貨幣緊縮疑慮下，澳洲央行也同意持續再購買約千億澳元債券。不過部分市場人士質疑，不必要因為降低澳元升值壓力，就要強推這項千億債券購買政策。

因為美元最近走弱，澳幣升至2018年以來最高匯價水位，也迫使鐵礦在內的主要商品出口價走強。澳洲政府補充，儘管北京取消對葡萄酒和煤炭在內的其它進口商品禁令和關稅，但中國大陸對澳洲鐵礦石的需求，還是依然強勁。

至於澳洲國內經濟成長，在第二季曾創下歷史新低後，第三季出現強力反彈，預期第四季還會有更進一步成長。這也要歸功澳洲政府抗疫有佳，民間消費沒被疫情限制，消費支出得以大增。同時，高家計儲蓄率也為未來更多消費能力添加柴火。

在房地產方面，因為房貸利率史無前例的低，澳洲房市也開始熱絡起來，不過澳洲審計單位卻表示，疫情發生後房價並沒大漲，僅小漲一點。

（ 時報資訊 柳繼剛）

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