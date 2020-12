川普突中止白宮人員施打疫苗 原因不明

美國在這星期開始,取得相當有限數量的新冠疫苗,現在是由高危險的醫療工作者,以及白宮人員才能獲得。原先川普政府的高級官員與白宮人員計劃在未來幾天內接種,但奇特的是,川普在周日晚間突然下令「白宮工作人員會排到較後的順序」,他是在自己的推特上如此說,原因還不明。

《紐約時報》報導,川普在推特上寫道: 「除非有特別必要,否則在白宮工作的人,應該在計劃的較後時間才接種疫苗。我已要求進行如此調整。我還沒有接種疫苗的計劃,但期望在適當的時候接種。謝謝!」

目前尚不清楚川普為何改變政策,是他知道了某些事,還是他覺得還有比官員更優先需要的人?不過,在一小時之前,川普的推特提到「首次接種疫苗,恭喜美國,恭喜全世界」,他說的不是他自己,而是紐約長島猶太醫學中心的一名叫桑德拉·林賽(Sandra Lindsay)的護士,她已成為美國第一位接受疫苗的人。

一位政府官員說,美國最優先的疫苗接種者是國立衛生研究院的人員、臨床醫中心的重症監護病房的醫生和護士,再來是其他與防疫相關的高級官員,比如佛奇博士(Anthony Fauci)也在名單上。

文章來源:Trump Rescinds Plan for White House Staff to Be Quickly Vaccinated

(中時新聞網 江飛宇)