賺爆！這公司舊藥治新冠有效 股價飆380倍

新冠疫情在全球不斷延燒，瑞士的一家生物科技公司Relief Therapeutics因開發了一種能因應新冠肺炎引起呼吸衰竭的藥物，今年以來，其股價上漲了38000%。

根據《CNBC》報導，Relief Therapeutics上周與美國合作夥伴NeuroRx正在進行的RLF-100藥物的3期臨床試驗，該藥物RLF-100於2000年問世，當時它被開發用於治療急性呼吸窘迫和其他肺部疾病，今年年初，科學家發現它可以保護受新冠肺炎病毒攻擊的細胞，Relief Therapeutics 擁有RLF-100的專利。

Relief Therapeutics主席Ram Selvaraju在受訪時表示，正在進行的試驗有望在明年1月上旬提供主要數據，並將公司股價的快速上漲部分歸因於其那些重症患者，他解釋，在其他人主要關注輕度感染或中度感染的人，他們一直在努力研究他們的藥物能否為重症患者及末期患者帶來好處。

報導指出，在患有嚴重Covid-19和嚴重合併症的患者中，使用RLF-100的早期結果表明，有72％倖存。

截至7月底時，Relief Therapeutics的市值不足1億瑞士法郎（1.13億美元），在根據FDA擴展訪問協議授權使用RLF-100治療的首批21例患者，取得令人鼓舞的結果，8月10日，該藥物的價值已超過16億瑞士法郎，之後，匯率穩定在近10億瑞士法郎。該公司股價達到38000％的漲幅，顯示在很大程度上代表著初始股價的規模極小，初始股價僅為每股0.40瑞士法郎。

另外，Selvaraju透露，Relief Therapeutics和NeuroRx一直在與美國政府的疫苗計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）維持聯繫，他說，如果該藥物在第3階段試驗後成功證明對重病患者有效，該公司預計將能獲得與吉立德（Gilead）、禮來（Eli Lilly）相似規模的庫存訂單。

文章來源：CNBC

（中時新聞網 葉明芳）