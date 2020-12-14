歐股︱脫歐談判現曙光 各國股市漲多跌少

英國與歐盟恢復脫歐貿易談判，使市場對雙方達成貿易協議仍存一絲希望，周一（14日）歐洲股市普遍收高。泛歐STOXX 600收盤漲逾0.4％，由上漲1.5％的銀行股領漲。 英國的脫歐過渡期即將告終，英國與歐盟雙方仍未就貿易協議取得共識，周日，英國首相強生和歐盟執委會主席馮德萊恩互通電話後，發布了一份聯合聲明指出，雙方將繼續就脫歐貿易協定進行談判。但強生仍警告英國企業，在12月31日過渡期結束前，必須為無協議脫歐做好準備。

新冠肺炎疫情方面，歐洲各國仍在與不停攀升的感染率對抗，其中德國醫療體系瀕臨崩潰，總理梅克爾（Angela Merkel）於周日下令，周三起將實施更嚴格的管制，聖誕假期的腳步雖已逼近，但非必要的店家仍必須暫時關閉，而防疫措施也將延長至1月10日；英國也同樣面臨住院率飆升的問題，倫敦以及英格蘭東南部部分地區，將自周三開始實施最嚴格的防疫限制措施。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）周一表示，在英格蘭南部發現比現行新冠病毒傳播速度更快的新變種病毒株，可能是導致倫敦和東南部地區疫情迅速擴散的原因。

數據方面，歐盟統計局周一公布的數據顯示，歐元區10月工業生產按月升2.1%，升幅略高於市場預期，且遠高於9月的0.1%。

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